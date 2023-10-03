Деревню в город не переделаешь

Собственники ООО НПО «Нистром» проиграли суд с минградразвития Нижегородской области. Компания давно владеет площадкой бывшего кирпичного завода в деревне Афонино и намеревалась поправить генплан Афонинского сельсовета, чтобы спроектировать на участке высотный жилой комплекс. Однако в областном правительстве посчитали, что по действующему генплану в Афонино должна быть малоэтажная застройка, а высотный ЖК создаст неоправданно высокую нагрузку на инфраструктуру деревни. Вопрос решается на уровне регионального градостроительного штаба. Вероятно, компанию попросят подготовить проект комплексного развития своей территории, учитывающий интересы жителей.

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Арбитражный суд отказал в иске ООО НПО «Нистром», которое обвиняло минградразвития Нижегородской области в бездействии при рассмотрении их инициативы. Весной прошлого года компания, собственниками которой значатся Олег Шагаев и Ольга Биева, обращалась к губернатору. Компания предложила реализовать на своем земельном участке проект по жилищному строительству в деревне Афонино. Это ближний пригород Нижнего Новгорода в Кстовском районе, и НПО «Нистром» владеет территорией бывшего кирпичного завода площадью 4,5 га.

Эту промплощадку компания предложила застроить высотным жильем. Для этого в генплане Афонинского сельсовета и правилах землепользования и застройки необходимо было сменить назначение земельных участков промплощадки на зону многоэтажной жилой застройки.

Как следует из судебного решения, минградразвития не согласилось с инициативой владельцев территории в Афонино и направило документы о смене зонирования в региональный штаб по вопросам реализации градостроительной политики Нижегородской области.

Компании порекомендовали сначала обосновать свой проект застройки на уровне штаба. Руководство НПО «Нистром» посчитало, что таким образом чиновники бездействуют и уклонились от рассмотрения их вопроса, переправив инициативу в госорган, не имеющий полномочий на принятие решений по территориальному планированию.

Однако суд, изучив доказательства сторон, отказал коммерсантам. В частности, выяснилось, что еще летом прошлого года в правительстве Нижегородской области с участием представителей НПО «Нистром», профильных министерств, администраций Кстовского района, Афонинского сельсовета и архитекторов прошло совещание по проекту компании. В минградразвития, изучив вопрос, не поддержали планы по высотной застройке граничащей с Нижним Новгородом деревни. По мнению министерства, строительство в Афонино домов высотой выше девяти этажей повлечет чрезмерную нагрузку на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру деревни, тем более что ситуация с наполненностью детсадов и школы уже критическая.

Поэтому, по мнению минградразвития, в пригороде более уместна малоэтажная застройка, а параллельно с проработкой проекта необходимо решать вопросы с развитием инфраструктуры. Отказывая в иске заявителю, суд также указал, что региональный штаб координирует деятельность различных органов по формированию градостроительной политики на территории Нижегородской области и определению приоритетов развития ее территорий.

Оперативно получить комментарии руководства ООО НПО «Нистром» не удалось. Источник в правительстве Нижегородской области отметил, что градостроительный штаб порекомендовал компании сделать мастер-план по комплексному развитию своей территории в Афонино и подготовить конкретные предложения по сетям и социальным объектам.

«Теперь мы ждем от инвестора более детальной проработки его концепции — естественно, с другим масштабом жилой застройки», — сообщил собеседник.

Один из участников нижегородского рынка недвижимости добавил, что владельцы ООО НПО «Нистром» очень давно начали планировать развитие территории бывшего кирпичного завода, который они выкупили еще в 2000-х годах и искали соинвесторов, параллельно споря с заводом АО «Керма» за проходящий по участку газопровод. Однако для привлечения финансового партнера кроме земли нужен готовый девелоперский проект с разрешительной документацией, которую и пытается собрать общество, предположил коммерсант.

Роман Кряжев