При поддержке атомщиков в Нововоронеже открыт сквер со скульптурной композицией «Минометчики»

В день города в Нововоронеже состоялось торжественное открытие нового сквера в честь мужества и героизма личного состава 141 стрелковой дивизии, защищавшей от фашистов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. подступы к Воронежу. Мероприятие было приурочено к 80-летию победы советского народа в Сталинградской битве, битве на Курской дуге и 80-летию освобождения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

«10 лет назад в Нововоронеже появилась улица "141 стрелковой дивизии". Чтобы закрепить это название, на постамент был установлен настоящий танк Т-60, принимавший участие в боях во время Великой Отечественной войны. Северный микрорайон города бурно расстраивается, и в нем проживают молодые семьи. Мы хотим им помочь узнать и сохранить историю своей страны. Поэтому решили заложить здесь сквер с композицией на военную тему — фигурами бойцов Красной Армии. Созданный военно-патриотический комплекс — это наша благодарность участникам Великой Отечественной войны, погибшим на полях сражений. Мы все в неоплатном долгу перед ними!», — сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Скульптурная композиция «Минометчики», дополнившая новый сквер, создана по инициативе поискового отряда «Пересвет»* при поддержке концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской АЭС и администрации города атомщиков. Автором памятника стал скульптор Илья Коротченко из московской художественной мастерской «ЛитАрт».

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

«Композиция «Минометчики» состоит из четырех бронзовых фигур советских воинов-артиллеристов времен Великой Отечественной войны. Легендарные солдаты вооружены реальным советским 120 мм полковым минометом ПМ-38. Это оружие найдено нами в Воронежской области, на Сторожевском плацдарме, отреставрировано и передано городским властям для установки в Нововоронеже в качестве атрибута к памятнику», — рассказал об истории создания скульптуры «Минометчики» руководитель поискового отряда НВ АЭС «Пересвет» Евгений Когтев.

Почетное право открытия Сквера 141 стрелковой дивизии и памятника «Минометчики» было предоставлено директору Нововоронежской АЭС Владимиру Поварову, председателю первичной профсоюзной организации Нововоронежской АЭС Юрию Бабенко, главе г. Нововоронежа Николаю Нетяге, главе администрации Роману Ефименко, председателю городского Совета ветеранов Лидии Федоровой и председателю Совета ветеранов НВАЭС Валентине Кудрявцевой.

В благодарность за подвиги советских солдат во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. юнармейцы Нововоронежа зажгли символические огни памяти.