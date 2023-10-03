«Яндекс Погода»: 4 октября в Черноземье будет малооблачно, потеплеет до +21°

В среду погода на территории Черноземья в зависимости от региона будет малооблачной, облачной с прояснениями и дождливой, а среднесуточная температура составит от +18° до +21°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде, где ожидается малооблачная погода и температура воздуха составит +21°. В Курске отметка термометра также поднимется до +21°, а погода обещает быть облачной с прояснениями. Воронежцев ждет малооблачная погода и температура воздуха +19°. В Орле пройдут ливни – здесь температура также достигнет +19°.

В остальных регионах Черноземья 4 октября будет облачно с прояснениями: в Тамбовской области температура составит +18°, а в Липецкой - до +19°.

Владимир Зоркий