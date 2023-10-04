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Условно-бессрочно

Известный пермский бизнесмен вышел на свободу

Бывший председатель наблюдательного совета ОАО «АКБ „Экопромбанк“» Владимир Нелюбин освобожден из колонии-поселения в Ростове-на-Дону, где он отбывал наказание за мошенничество. В 2019 году он был приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы за хищение средств банка. В Железнодорожном райсуде Ростова-на-Дону пояснили, что господин Нелюбин был освобожден условно-досрочно. Адвокат Дмитрий Воротынцев, ранее представлявший интересы Владимира Нелюбина в процессах, касающихся условно-досрочного освобождения, от комментариев отказался.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Об освобождении из колонии бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края и экс-председателя наблюдательного совета Экопромбанка Владимира Нелюбина «Ъ-Прикамье» рассказали несколько источников. По их данным, после выхода на свободу господин Нелюбин будет вынужден проживать «чуть больше года» в Ростове-на-Дону, где он зарегистрирован. Они предполагают, что господин Нелюбин освободился условно-досрочно. В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону «Ъ-Прикамье» пояснили, что суд действительно удовлетворил ходатайство Владимира Нелюбина об условно-досрочном освобождении. В суде добавили, что заседание, где было принято указанное решение, состоялось 5 сентября. Данных о попытках его обжалования в апелляционной инстанции в картотеке Ростовского областного суда не содержится.

Напомним, в мае 2019 года Владимир Нелюбин был приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ленинский райсуд согласился с мнением гособвинения о причастности господина Нелюбина к хищению 215 млн руб. АО «АКБ „Экопромбанк“» и 7 млн руб. вкладчицы кредитной организации. Как установили следствие и суд, преступление бизнесмен совершил вместе со своим деловым партнером Игорем Куйдой. Последний в 2012 году получил кредит в размере 215 млн руб. Согласно документам, господин Куйда получил деньги наличными, но фактически они оказались на счетах, которые были подконтрольны Владимиру Нелюбину. Сам господин Нелюбин свою вину в совершении преступлений в ходе предварительного следствия и рассмотрения дела в суде отрицал.

Еще до вынесения приговора гос­подин Нелюбин сменил регистрацию с пермской на ростовскую. Отбывать наказание он был отправлен в Ростов-на-Дону. Cначала осужденный находился в колонии общего режима, но в 2021 году был переведен на участок колонии-поселения в ИК-10 на территории Ростова-на-Дону.

Отметим, что подельник Владимира Нелюбина Игорь Куйда получил гораздо более мягкое наказание. Сначала он скрылся от следствия и был объявлен в розыск, но затем добровольно явился к следователю и дал признательные показания. В итоге суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. При этом с обоих суд постановил взыскать ущерб, причиненный банку.

До сентябрьского решения Железнодорожного суда Владимир Нелюбин пытался освободиться условно-досрочно несколько раз. В декабре тот же суд удовлетворил его ходатайство, но в итоге решение обжаловала местная прокуратура, которая посчитала, что господин Нелюбин не подлежит УДО. В феврале этого года апелляционная инстанция не согласилась с мнением райсуда, что хорошее поведение господина Нелюбина, а также его положительные характеристики от администрации исправительного учреждения достаточны для его освобождения. В апелляционном постановлении отмечается, что Владимир Нелюбин из взысканных в пользу потерпевшей стороны 200 млн руб. выплатил лишь чуть больше 17-ти, «демонстрируя тем самым отсутствие должного стремления к скорейшему полному возмещению причиненного его преступными действиями ущерба, что также не свидетельствует о необходимой степени исправления осужденного». При этом доказательств того, что у осужденного нет реальной возможности «более значительного погашения обязательств», представлено не было.

Адвокат Дмитрий Воротынцев, ранее представлявший интересы Владимира Нелюбина в процессах, касающихся условно-досрочного освобождения, комментировать информацию об УДО осужденного отказался, сославшись на адвокатскую тайну, и предложил обратиться с этим вопросом в администрацию исправительного учреждения, где господин Нелюбин отбывал наказание.

В Агентстве страхования вкладов, представители которого выполняют функции конкурсного управляющего Экопромбанком, а также пользуются правами потерпевшей стороны по уголовному делу, вчера прокомментировать ситуацию не смогли.

Дмитрий Астахов

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