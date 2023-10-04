Недостроенное рядом

В границы квартала межвузовского кампуса, который планируется построить в Камской долине, попал участок с незавершенным девятиэтажным домом, принадлежащий пермскому предпринимателю Андрею Яшину. Пока проект кампуса разрабатывают с учетом недостроя. Однако, как выяснил «Ъ-Прикамье», краевое минимущества ведет с бизнесменом переговоры и пытается найти решение, каким образом поступить с этим объектом, который визуально не вписывается в концепцию кампуса. По мнению архитекторов, наиболее оптимальный вариант — получить участок в краевую собственность и демонтировать дом. Представители строительной отрасли считают, что в теории его можно приспособить для нужд студенческого городка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», представленный в конце сентября эскизный проект межвузовского студенческого кампуса в Камской долине вызвал вопросы у некоторых членов рабочей группы, курирующей данный проект. Близкий к рабочей группе источник пояснил, что предметом обсуждения стал недостроенный девятиэтажный дом по ул. Маршала Жукова, 52. Он находится за пределами территории будущего кампуса, но попадает в границы квартала, который займет студенческий городок. В визуальных концепциях кампуса, которые публиковались в открытых источниках, недострой не был обозначен. В эскизном проекте он отмечен, объекты кампуса сейчас предлагается расположить вокруг него.

По словам источника, вопрос, что делать с этим объектом, поднимался уже не раз. «Визуально здание не вписывается в концепцию пространства, которое здесь планируется создать. Кампус — крупный проект, в который вкладываются деньги регионального и федерального бюджетов, поэтому он должен был выполнен на очень высоком уровне. Недостроенная многоэтажка в непосредственной близости, мягко говоря, не украшает территорию»,— рассказал собеседник «Ъ-Прикамье». По его информации, сейчас краевые власти прорабатывают различные варианты, как поступить с данным объектом, однако итогового решения пока нет.

Другой источник, знакомый с ходом реализации проекта, сообщил, что на данном этапе работ дом не является существенной помехой. «При формировании земельного участка под кампус этот момент учитывался — земля с недостроем в его границы изначально не входила. На сформированный участок получен градостроительный план, проектирование кампуса ведется в рамках отведенной территории»,— сказал он.

В министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края также обратили внимание, что незавершенное строение не попадает в границы территории кампуса и расположено на смежном земельном участке. «Однако с учетом дальнейших перспектив территории министерство решает вопрос с данным объектом. Ведутся переговоры с собственником. Добавим, что разрешение на строительство у данного объекта истекло»,— сообщили в региональном минимущества.

Проект создания в Перми межвузовского кампуса международного уровня прорабатывается с 2018 года. Под объект отведен участок площадью около 118 тыс. кв. м в правобережной части Перми. В состав кампуса войдут учебно-лабораторный комплекс, технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и гостиничный комплекс более чем на 5 тыс. мест для учащихся и преподавателей. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. м. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. Концессионером выступает столичное ООО «Кампус „Парма“», учредителем которого является ООО «Эталон Кампус», аффилированное с инвесткомпанией АФК «Система». Начать строительство кампуса планируется в 2024 году. По условиям концессии, объект должен быть возведен в течение 36 месяцев с даты начала строительства. Согласно актуальной версии адресной инвестпрограммы Пермского края, общий объем инвестиций в создание кампуса в текущих ценах оценивается в 27,5 млрд руб. Из них 12,2 млрд будут выделены из федерального бюджета, 7,4 млрд — из регио­нальной казны, еще 7,9 млрд руб. — средства внебюджетных источников.

Строительство дома по ул. Маршала Жукова, 52 в Камской долине было начато в первой половине 1990-х годов. Тогда, еще в рамках советского генплана, предполагалось развивать массовое жилищное строительство в этом микрорайоне. Однако позднее планы были изменены, и дом так и остался незавершенным. В 2015 году стройгруппа «Камская долина» планировала снести здание и построить на его месте гостиницу, но проект так и не согласовали, а позже компания обанкротилась. В настоящий момент, согласно выписке из Росреестра, участок, на котором расположен дом, принадлежит физическому лицу и находится в аренде у другого физлица (персональные данные собственников недвижимости Росреестр с 1 марта 2023 года не раскрывает). По данным «Ъ-Прикамье», владельцем участка является предприниматель Андрей Яшин. В здании, по информации 2ГИС, находится одна организация — компания по прокату спортивного инвентаря и техники «Proкат».

Связаться с господином Яшиным не удалось.

Отметим, что к участку с недостроем примыкает еще один участок, находящийся в частной собственности (ул. Маршала Жукова, 48). На нем расположено хозяйственное строение. Этот объект также отмечен в эскизном проекте кампуса.

По мнению архитектора Игоря Лугового, наиболее оптимальный вариант — изъять участок под девятиэтажкой в собственность края, выплатив владельцу компенсацию, и демонтировать здание. «Оставлять этот пустующий недострой в квартале, где будет находиться кампус, на мой взгляд, неправильно не только с точки зрения эстетики, но и с сточки зрения безопасности. Приспособить дом для современного использования будет сложно. У здания, в течение долгого времени стоящего в нашем климате недостроенным, обычно сильно повреждается каркас, теряется несущая способность конструкций. Для того чтобы провести реконструкцию, сначала потребуется длительное и дорогостоящее обследование, а затем серьезные вложения в укрепление конструкций»,— поясняет господин Луговой.

Гендиректор АО «СтройПанельКомплект», председатель совета ассоциации «Пермские строители» Виктор Суетин отмечает, что «потенциально возможно все», в том числе реконструировать здание и задействовать его для нужд кампуса. «Судьба здания, в случае его выкупа регионом, будет зависеть от многих факторов: о какой цене удастся договориться с собственником, можно ли вписать объект в архитектуру кампуса или нельзя, и так далее. Но, конечно, прежде чем сказать наверняка, как лучше поступить — достроить или снести, — все-таки нужно его обследовать. Думаю, прежде чем отводить эту территорию под кампус, просчитывались разные варианты»,— полагает господин Суетин.

Екатерина Артемова