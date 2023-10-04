Краевые власти в 2024 году на 30 млн руб. увеличат расходы на содержание профессиональных спортклубов

Профессиональные спортивные клубы Прикамья в 2024 году получат 647 млн руб. средств из бюджета региона. Это на 30 млн руб. больше, чем в 2023 году. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту закона о краевом бюджете на 2024 год.

Как предлагается распределять средства, в документе информации об этом не содержится. В прошлом году расходы бюджета на профессиональный спорт составили чуть более 617 млн руб.

По данным краевого минспорта, в 2023 году спортивные клубы края получили средства бюджета в следующих размерах: ФК «Амкар-Пермь» — 125 млн руб., БК «Парма» — 177, 955 млн руб., ГК «Пермские медведи» — 50 млн руб., ЖФК «Звезда 2005» — 61 млн руб., ХК «Молот» — 199, 250 млн руб., клуб настольного тенниса «Пермспецкабель» — 2,1 млн руб., команда по хоккею на траве «Юность» — 2 млн руб.