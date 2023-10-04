Кредиторы бывшего подрядчика по уборке центра Перми настаивают на конкурсном производстве

В арбитражный суд Пермского края поступили ходатайства сразу трех участников дела о банкротстве ООО «Дортехинжиниринг» (ДТИ) об открытии в отношении должника конкурсного производства. Об этом свидетельствует картотека судебного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

18 сентября заявление подали Петр Колмыков и Елена Фотина, на следующий день — генподрядчик строительства моста через Чусовую — АО «Стройтрансгаз». Рассмотрение заявления господина Колмыкова отложено на 19 октября.

Сейчас ООО «Дортехинжиниринг» находится в процедуре наблюдения. С заявлением о признании несостоятельности в арбитражный суд обратилось само общество в августе 2022 года. На тот момент его непогашенная кредиторская задолженность превышала 555 млн руб. Одним из кредиторов должника является федеральная налоговая служба. Как следует из документов с сайта Арбитражного суда Пермского края, размер требований ФНС составляет более 176 млн руб. Из них свыше 75,3 млн руб. составляет задолженность по НДС за период с третьего квартала 2021 года по четвертый квартал 2022 года. Еще 48,17 млн руб. предприятие задолжало по отчислениям в пенсионный фонд, 29,2 млн руб. составляет задолженность по налогу на доходы физических лиц.

ООО «Дортехинжиниринг» зарегистрировано в 2013 году. До этого компания была частью ГК «Пермавтодор». Ранее «Дортехинжиниринг» в масштабах Пермского края был крупным подрядчиком на рынке строительства и ремонта дорог. Компания выигрывала подряды на реконструкцию улиц в центре Перми. Однако с декабря 2022 года по решению краевых властей функции по уборке центра Перми были переданы региональному подрядчику.