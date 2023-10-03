Педагог из Краснодара победила в спецголосовании конкурса «Учитель года России»

Учительница русского языка и литературы из краснодарской гимназии №25 Евгения Константинова победила в специальном интернет-голосовании в поддержку Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023». Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Итоги подвели на церемонии награждения заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023». Евгения Константинова также заняла первое место в номинации от компании VK, ее отметили «За мастерство в использовании информационно-коммуникационных технологий в школе».

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, педагог вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023» и продолжает борьбу во втором туре. Победителя объявят 5 октября.

Татьяна Ручкина

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