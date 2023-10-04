«Я тоже зарплату не получаю»

В Калининском райсуде Уфы допросили главу Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) Айнура Биргалина. Он выступал в судебном процессе, где рассматривается иск его подчиненного Зимфира Габдракипова, который требует от ДУМ выплатить ему задолженность по зарплате в общем размере около 2 млн руб. Господин Биргалин исковые требования не признал, пояснив, что его некогда друг обещал выполнить обязанности безвозмездно, но документальных подтверждений своим словам не предоставил. Следующее заседание пройдет 17 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Салимов, Коммерсантъ Фото: Артур Салимов, Коммерсантъ

В Калининском райсуде Уфы, где под председательством Алсу Шарипкуловой рассматривается гражданский иск заместителя председателя Духовного управления мусульман Башкирии по развитию Зимфира Габдракипова к работодателю, допросили главу ДУМ РБ Айнура Биргалина.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Зимфир Габдракипов просит суд установить факт трудовых отношений между ним и ДУМ РБ, а также взыскать с духовного управления долг по зарплате 1,5 млн руб. и проценты за задержку ее выплаты с октября 2020 года по июнь этого года — 441 тыс. руб. В обоснование исковых требований господин Габдракипов указывал, что его взяли на должность зампреда ДУМ РБ в феврале 2020 года с ежемесячной зарплатой 48,3 тыс. руб. В сентябре того же года, по его словам, он перестал получать деньги. Исковые требования ДУМ РБ не признало. Из пояснения ответчика, предоставленного в суд (копия имеется в распоряжении «Ъ-Уфа»), следовало, что Зимфир Габдракипов «практически не появлялся» в здании ДУМ в течение трех лет.

В начале судебного заседания юрист истца Артур Байгазаков ходатайствовал об увеличении процентов за задержку выплаты зарплаты с октября 2020 года по июнь текущего года с 441 тыс. руб. до 568 тыс. руб. Это ходатайство судья удовлетворила.

Далее стороны приступили к допросу Айнура Биргалина. Отвечая на вопросы судьи, он пояснил, что с Зимфиром Габдракиповым познакомился в 2011 году. «Спустя время у нас сложились такие дружеские отношения. И в 2019 году он сказал мне: “Айнур, я хочу тебе помочь. Я живу в Турции, устал, хочу быть полезным”. И просит: “Айнур, давай устроишь меня заместителем”. Я ему говорю: “Заместителем устроить не могу, потому что это религиозная должность”. А у него нет религиозного образования. По-моему, он агроном»,— сказал муфтий.

Далее господин Биргалин сообщил, что после возвращения Зимфира Габдракипова в Уфу он все же устроил его своим заместителем, поскольку тот обещал привлечь в ДУМ РБ «интересных людей» с финансированием: «Вначале он что-то там еще делал, мог съездить со мной в поездку, помогал встречать гостей во время каких-то мероприятий. Все! Больше никаких организационных моментов он не исполнял от слова “вовсе”».

Говоря о претензиях господина Габдракипова, муфтий пояснил, что он сам работает в ДУМ РБ на безвозмездной основе, а истец является «состоятельным человеком».

«Я тоже зарплату не получаю, работаю, как на благотворительность,— продолжил Айнур Биргалин.— Если бы у человека не было денег, он бы там не работал. Изначально, у нас организация общественная, некоммерческая. Он прекрасно знал, что у нас на тот момент было 90 млн долгов. Мы физически не могли эту зарплату выплатить. Плюс он требует сейчас ее за дни, которые он не отработал».

Отвечая на вопрос представителя истца, имеются ли у ДУМ РБ долги перед другими сотрудниками, Айнур Биргалин ответил положительно. «Перед Габдракиповым, в том числе?» — спросил Артур Байгазаков. На это муфтий сообщил, что «возможно, но надо посчитать».

На вопрос судьи о том, был ли заключен трудовой договор с господином Габдракиповым, Айнур Биргалин ответил отрицательно, а тот факт, что работодателем производились отчисления в пенсионный фонд и налоговую, он объяснил ошибкой бухгалтерии. «Об этой ошибке мне стало известно позже»,— заявил он.

Также муфтий сообщил, что не требовал у Зимфира Габдракипова объяснений, почему тот не появляется на работе. «Он заверил, что заработная плата ему не нужна. Он это говорил лично и при свидетелях»,— сказал господин Биргалин, добавив, что документальных подтверждений этим словам нет.

Следующее заседание назначено на 17 октября.

Венера Хисамова