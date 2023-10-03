Из Сочи возобновили рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

Авиакомпания «Россия» (ГК «Аэрофлот») возобновила сезонную полетную программу из Сочи в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Первые полеты на «Суперджет 100» прошли 2 и 3 октября соответственно, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Пономарева Фото: Ирина Пономарева

Из Сочи в Шарм-эль-Шейх организовано четыре рейса в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Самолет вылетает в 17:00 и прилетает в 20:35. Обратный рейс назначен в 22:10 с прилетом в 1:25.

Рейсы Сочи — Хургада будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет назначен в 12:00 по вторникам и четвергам и прилет в 14:00 по воскресеньям. В обратном направлении самолет вылетает в 17:00 по четвергам, в 17:10 — по вторникам и в 18:40 — по воскресеньям.

Татьяна Ручкина

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