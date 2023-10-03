«Зенит» обыграл «Балтику» в матче на Кубок России

Петербургский футбольный клуб «Зенит» провел матч в рамках пятого тура группового этапа Кубка России против «Балтики» из Калининграда. Игра состоялась на «Газпром Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Следующая фотография 1 / 6 Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Забитыми мячами у «Зенита» в этой встрече отметились Иван Сергеев (18-я минута) и Ду Кейрос (64-я). В составе гостей на 24-й минуте отличился Кристиян Бистрович.

После пяти туров петербургская команда вышла на первое место в группе С, набрав 11 очков. «Балтика» с 9 очками расположилась на второй строчке.

Следующий матч «Зенит» проведет в субботу, 7 октября, в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Петербуржцы сыграют в гостях с ФК «Сочи».

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