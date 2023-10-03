Экспорт компаний Петербурга в дружественные страны увеличился на 88% в первом полугодии

Поставки продукции компаний Санкт-Петербурга в дружественные страны за первые шесть месяцев 2023 года возросли на 88%, такие данные озвучил губернатор города Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

Петербург был отмечен в качестве лидера на церемонии награждения конкурса «Экспортер года» по Северо-Западному федеральному округу. Господин Беглов подчеркнул, что на территории города работают свыше шести тысяч экспортеров.

«В изменившихся внешнеэкономических условиях наши компании приобрели новых партнеров, открыли новые рынки сбыта высокотехнологичной продукции. За первое полугодие 2023 года объем экспорта из нашего города в дружественные страны вырос на 88%»,— заявил губернатор.

Он добавил, что власти адаптируют и добавляют механизмы поддержки экспортеров. В прошлом году Смольный увеличил бюджет программы поддержки экспорта более чем на половину.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что генеральный директор Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта Артем Калошин рассказал, как получить помощь организации по этому вопросу.

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