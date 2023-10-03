В Воронеже детский лагерь «Маяк» могут реконструировать за 200 млн рублей

Детский лагерь «Маяк» в Советском районе Воронежа могут реконструировать, завила исполняющая обязанности вице-мэра по социальной политике Любовь Кулакова в ходе еженедельной планерки в администрации. На эти цели из областного бюджета должны выделить 200 млн руб.

В пресс-службе мэрии «Ъ-Черноземье» пояснили, что муниципалитет планирует уложиться в эту сумму. В случае превышения расходов планируется дофинансирование из городского бюджета. Общая стоимость обновления лагеря будет известна после разработки проектно-сметной документации. Последнюю горадминистрация планирует составить «максимально своими силами». Уже началась подготовка к этим работам. После них будет объявлен поиск подрядчика для реконструкции объекта.

По словам госпожи Кулаковой, в ходе реконструкции в «Маяке» планируется перепрофилировать спальный корпус под помещение для персонала и работы кружков, отремонтировать столовую, медицинский блок, эстраду, спортивные площадки, установить малые архитектурные формы и, главное, построить четыре новых корпуса для детей, рассчитанных на 52 места каждый и 208 мест в сумме.

«После реконструкции лагерь станет самым крупным в Воронеже по наполнению и самым современным»,— считает мэр Вадим Кстенин.

Господин Кстенин поставил задачу обновить «Маяк» к 1 июня 2024 года, когда начнется новый сезон летнего отдыха детей. В пресс-службе мэрии «Ъ-Черноземье» сказали, что срок окончания работ может сдвинуться из-за торгов по выбору подрядчика, которые могут состояться не с первого раза, и отставания последним от графика работ, поэтому есть вероятность «захода на один-два потока», но чиновники постараются избежать этого.

Детский оздоровительный лагерь «Маяк» был основан в 1959 году. Тогда же на его территории был разбит яблоневый сад, который до сих пор приносит урожай. Туда приезжали отдыхать дети из разных городов и стран. На сегодня он включает в себя двухэтажный кирпичный корпус с четырехместными комнатами и санузлом на этаже, футбольную, волейбольную, баскетбольные площадки. Рассчитан на 88 детей. Находится в оперативном управлении местного муниципального автономного учреждения «Центр детского отдыха "Перемена"», которым, по данным Ruspofile.ru, руководит Ирина Скрипкина.

О попытке застроить один из воронежских лагерей читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Рассвет" еще не скоро».

Алина Морозова

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