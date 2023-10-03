Птичник вернут в исходное состояние

Вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края о расторжении договоров аренды участков сельхозназначения общей площадью 55 га в Адлерском районе Сочи. Суд признал, что участки суммарной кадастровой стоимостью 780 млн руб. отданы под небольшие коммерческие объекты или вообще не используются. Арендатор, ЗАО «Адлерская птицефабрика», должен сделать территорию вновь пригодной для ведения сельского хозяйства и вернуть ее краевому департаменту имущества.



Как стало известно «Ъ-Юг», пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Краснодарского края(АСКК) в споре о правах на 25 участков сельхозназначения общей площадью 55 га в Адлерском районе Сочи. По данным картотеки АСКК, суд расторг договоры аренды участков, заключенные с 2012 по 2013 год между краевым департаментом имущества и ЗАО «Адлерская птицефабрика». Предприятие обязано привести участки в первоначальное состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования, и возвратить их департаменту по акту приема-передачи. По сведениям публичной карты Росреестра, суммарная кадастровая стоимостьучастков составляет 780 млн руб.

Департамент имущества края обратился в суд после серии проверок, проведенных ГКУ «Кубаньземконтроль».

Проверки выявили, что часть арендуемой территории сдана в субаренду индивидуальным предпринимателям и гражданам, на участках расположены гаражные боксы, автосервис, склад стройматериалов, стоянка строительной техники, цех по изготовлению надгробных плит.

В помещениях, предназначенных для содержания птицы, ведется прием металлолома и изготовление рекламно-сувенирной продукции, на одном участке расположен гостевой дом с бассейном. Проверяющие также обнаружили несколько стихийных свалок и брошенные территории, заросшие сорняками.

В судебном заседании представители ЗАО «Адлерская птицефабрика» возражали против расторжения договоров, ссылаясь на то, что часть расположенных на территории небольших производств и складских помещений используется для нужд птицеводческого предприятия. Однако суд согласился с доводами департамента о том, что птицефабрика в течение длительного времени не ведет на спорной территории сельхозпроизводство, что является основанием для расторжения договора аренды.

ЗАО «Адлерская птицефабрика» было признано несостоятельным в 2019 году, в 2022 году суд прекратил процедуру банкротства в связи с заключением мирового соглашения. Фабрика возобновила работу, изменив профиль с выращивания бройлеров на производство яйца.

Директор ЗАО «Адлерская птицефабрика» Михаил Скакун не стал комментировать решение суда, сославшись на то, что за эти вопросы отвечает юридический отдел. «Я могу сообщить только то, что в настоящее время предприятие работает и в полной мере выполняет обязательства перед партнерами», – пояснил собеседник «Ъ-Юг».

В департаменте имущества края на запрос «Ъ-Юг» не ответили.

По мнению Владислава Гейтса, юриста юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», шансы на отмену судебных актов в суде кассационной инстанции низки. «Поскольку в договорах установлена цель, для которой земельные участки были переданы в аренду, то неиспользование участков по назначению является основанием для расторжения договора. Арендатор не представил доказательств непрерывного и стабильного использования земельных участков для целей сельскохозяйственного производства. В силу отсутствия таких доказательств в материалах дела обществу будет затруднительно повернуть дело в другую сторону на этапе кассационного производства», – считает Владислав Гейтс.

Роман Домащенко, управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры», пояснил «Ъ-Юг», что после возвращения участков краевому департаменту имущества право аренды будет выставлено на торги. «У владельцев капитальных зданий есть шанс сохранить права на здания и прилегающую территорию, но при новом размежевании участки под объектами могут быть урезаны. Не исключено, что все строения на участках будут признаны самовольными, и тогда возможна полная зачистка территории», – утверждает эксперт.

Анна Перова, Краснодар