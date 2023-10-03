«Отношения с Арменией портятся на глазах»

У российских властей есть вопросы к руководству Армении — так в Кремле прокомментировали ратификацию Римского статута МУС парламентом республики. Ранее Ереван признал юрисдикцию Международного уголовного суда, который, как известно, выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Решение поддержали исключительно депутаты правящей партии — оппозиция голосование бойкотировала. Армянские власти заявляют, что действия не направлены против России. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москва, скорее всего, сделает ставку на уход премьер-министра Никола Пашиняна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В России очередная проблема: появилось очень много поддельного коньяка, в частности, армянского. Приходится нашим ответственным органам реагировать, дабы не отравился российский потребитель. Проверки начались еще в марте-апреле, но в последние дни, видно, ситуация с фальшивым напитком серьезно обострилась.

Иначе как объяснить то, что на пограничном пункте Верхний Ларс застряли уже до 60 грузовиков с коньяком из Армении? Таможня тщательно проверяет — сверяет документы, чтобы поставить заслон некачественной продукции. Впрочем, Ереванский коньячный завод, которым, к слову, владеет французская компания Pernod Ricard, все эти инсинуации опровергает. Что же, может быть, кому-то показалось.

Как бы то ни было, допустим небольшое отступление — экскурс в историю. Почти три года назад, а именно в декабре 2020 года, в азербайджанских помидорах и яблоках, что направлялись в Российскую Федерацию, обнаружили серьезных вредителей — южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. Более того, практически одновременно заболели и турецкие томаты — их охватило пятнистое увядание.

Почему мы обращаем внимание на все эти события, казалось бы, далекие от большой политики? Потому что опять нас преследуют совпадения. Коньяк застрял на границе практически одновременно с тем, как парламент Армении ратифицировал Римский статут. Что касается помидоров, они занедужили на фоне уникального — первого в постсоветской истории — парада в Баку по случаю победы в Карабахской войне в 2020-м.

Главным участником действа наряду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Неоднозначное это было событие для Российской Федерации и ее руководства в первую очередь. Хотя бы потому, что РФ Армении союзник и даже гарант ее безопасности как члена ОДКБ. И над кем, спрашивается, вы празднуете победу? Вот именно.

Но вот с Арменией отношения портятся на глазах. Римский статут, что бы там кто ни говорил и ни объяснял, уже и не единственный недружественный шаг со стороны якобы союзника. Москва это давно не скрывает. Значит, ответные меры не заставят себя ждать.

Кстати, насчет коньяка, за последние пять лет его поставки в РФ выросли более чем на 85%. Армения не такая богатая страна. Потеря российского направления — мера более чем чувствительная. Так что Ереван на перепутье — нужно определяться, куда и с кем идти дальше, покидать ли ОДКБ и другие институты интеграции. Или все-таки подождать? И что скажет Запад и многочисленные диаспоры? Да, вопросов немало.

Как известно, свобода и независимость даются не просто так. Иногда за все это нужно дорого заплатить. Кремль, со своей стороны, скорее всего, будет ждать конструктивное армянское правительство, которое, по его мнению, придет довольно скоро — жить-то станет хуже, по идее. Что касается Азербайджана и Турции, это, видно, уже отдельная история. Может показаться, что интеграция с РФ их волнует значительно меньше. И не особенно они по этому поводу переживают.

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