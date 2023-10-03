Курскому экс-полицейскому дали условный срок за удар задержанного электрошокером

Дмитриевский райсуд Курской области признал бывшего участкового уполномоченного местного ОМВД России Андрея Воробьева виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему назначено 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Наказание постановлено считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Суд установил, что в ноябре 2021 года Воробьев в своем служебном кабинете применил в отношении задержанного электрошокер. Как указано в обвинительном заключении, правонарушитель отказался сообщить сведения о себе, после чего у него с полицейским началась перепалка. В итоге сотрудник МВД применил против мужчины спецсредство «АИР-107У», создающее электрический разряд, и насильно надел на его руки стальные браслеты. Потерпевший «испытал физическую боль, получил моральный вред и телесные повреждения различных частей тела в виде кровоподтеков и ссадин».

В качестве дополнительного наказания бывший полицейский лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 2 года.

Сергей Толмачев