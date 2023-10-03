«Мода на яркий пиар в футболе набирает обороты»

Футбольный клуб «Урал» выпустил в продажу футболки с молчаливым Виктором Гончаренко. После матча 10-го тура РПЛ «Ростов»—«Урал» главный тренер команды из Екатеринбурга проигнорировал все вопросы представителей прессы, наставник просто молчал. Клуб отреагировал быстро. Футболка с соответствующим изображением и надписью «Нет слов» появилась в продаже. Акция привлекла внимание болельщиков других команд. При этом заинтересовать целевую аудиторию пытаются не только клубы, но и Российский футбольный союз. Помогает ли это развитию отечественного футбола? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Яркие пиар-ходы клубы используют давно, но если раньше подобное случалось нечасто, то сейчас такие кампании все серьезнее и серьезнее. Даже одна из самых закостеневших структур в отечественном футболе — РФС — ныне в тренде: то матч Кубка проведут на плавучей платформе по добыче природного газа, то предложат перед играми проводить так называемую битву взглядов, face-to-face, как в боксе или UFC, да еще и с участием игроков и тренеров.

Новая команда пиарщиков в РФС все делает правильно, считает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Если мы рассматриваем футбол как индустрию развлечений, шоу-бизнес, а не только как спорт, то надо сказать, что это замечательно.

Скажем так, в отдел пиара пришли молодые ребята, которые очень творчески подходят к этому делу и подключают таких футболистов, как Егор Титов, Дмитрий Аленичев.

Другие ездят по регионам и пропагандируют спорт, и это одна из самых главных задач Российского футбольного союза. Это то, что они должны делать, и, по-моему, это происходит достаточно хорошо».

Премьер-лига и клубы не отстают от РФС. Хотя в случае с «Уралом» свои действия наставник команды Виктор Гончаренко вряд ли согласовывал с пиар-службой, но вышло круто.

Сколько раз арбитры ошибались в матчах чемпионата, сколько раз тренеры потом гневно высказывали свое мнение по этому поводу и, кстати, попадали под санкции контрольно-дисциплинарного комитета.

А тут молчание Виктора Гончаренко привлекло больше внимания, чем любые слова. Хотя само действо выглядело, конечно, странно. Корреспондент задает вопрос, а в ответ тренер лишь смотрит на журналиста и молчит.

Но затем пиар-служба клуба уже сработала блестяще. Они решили не просто привлечь к себе внимание всех вокруг, а еще и монетизировать скандал. Подобное в нашем футболе происходит впервые, и каждый, кто купит футболку с глазами Гончаренко и надписью «Нет слов», получит сувенир на всю жизнь. Такие артефакты болельщики порой детям по наследству передают.

Так что мода на яркий пиар в футболе набирает обороты, и даже те события, которые, казалось бы, не нуждаются в особой рекламе, сейчас все равно представляют красочно.

Яркий пример — предстоящее дерби «Динамо»—«Спартак» в Кубке России. Бело-голубые сделали превью встречи в стиле знаменитой видеоигры Mortal Kombat, причем и с графикой, и подачей в компьютерном ролике все в полном порядке.

Это показывает, что для пиара клубы стали выделять более серьезные суммы, чем раньше. Если так пойдет и дальше, глядишь, и клубные телеканалы выйдут на другой уровень.

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