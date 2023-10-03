На крокодиловой ферме в Екатеринбурге выявили нарушения содержания животных

Россельхознадзор Свердловской области выявил нарушения на крокодиловой ферме «Крокодилвиль» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По результатам проверки было установлено, что помещение, где хранится и готовится к подаче животным корм, находится в антисанитарном состоянии. «Кроме того, не проводится ежедневный контроль физического состояния обитателей фермы, а также не ведется учет кормления и поения»,— сказано в сообщении.

Организации было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Также был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ.

Полина Хабарова

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