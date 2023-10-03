Российские работодатели стали чаще премировать сотрудников: количество таких компаний за последний год выросло на 3%, до 93%, следует из опроса сервиса «Зарплата.ру». Сейчас на рынке труда больше предложений со стороны нанимателей, число таких вакансий по итогам сентября в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличилось почти на 80%. Таким образом российские компании вынуждены конкурировать за кадры. В этом, по их мнению, может помочь дополнительная выплата премий. Судя по данным опроса, что 91% считает финансовую мотивацию главным стимулом работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Действительно ли бизнесмены стали чащи премировать сотрудников? “Ъ FM” задал этот вопрос крупным предпринимателям.

Директор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Рынок труда находится в жутком дефиците, особенно в обрабатывающей промышленности, очень много кадров ушло в оборонно-промышленный комплекс. Оклады, в общем, трогать не совсем удобно, наиболее распространенный ответ — это выплата премий. Я не так давно ввел премию за выслугу лет, то есть люди, которые проработали более 20 лет на предприятии, получают 50 тыс. руб. сверху и так далее. У нас есть ряд узких специальностей — токарь, сварщик шестого разряда — найти их сложно, и мы фактически берем их по рыночным ставкам. В последнее время токарь у нас начинает получать 150 тыс. руб. на руки». Президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Сейчас действительно экономика идет лучше, все стало как-то двигаться живее и быстрее. Очень у приличного количества сотрудников получается делать свою работу лучше, качественнее, и это, естественно, надо поощрять, в том числе при помощи премий, что мы и делаем». Основатель группы «Дымов» Вадим Дымов: «У меня все планомерно, поступательно росло и растет. Я вынужден индексировать заработные платы из-за того, что жизнь дорожает. Премии выплачиваются людям, которые достигают своих производственных результатов. У меня есть договоренность с сотрудниками о том, что я заинтересован в том, чтобы мотивировать своих сотрудников».

Между тем, по информации Центробанка, 60% предприятий сообщили о нехватке персонала. При этом уровень безработицы в стране снизился до исторического минимума в 3%.

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