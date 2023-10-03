В Троицке в суд передано дело об убийстве семьи, совершенном 22 года назад

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное по уголовному делу об убийстве семьи, которое произошло в 2001 году. Перед судом предстанут трое жителей Троицка, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в одну из ночей ноября 2001 года в Троицке трое пьяных местных жителей проникли в частный дом и с помощью топора и ножа убили хозяйку и ее 12-летнего сына. Соучастники похитили телевизор, аудио и видеомагнитофон. Затем, по данным следствия, они обнаружили в доме трех спящих детей, и, чтобы скрыть следы преступления, подожгли дом, подперев входную дверь. Дети 9,10 и 11 лет спаслись, выбравшись через окно.

Уголовное дело направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

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