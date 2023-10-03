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Сотрудника службы судебных приставов осудят за посредничество во взяточничестве

Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника ГУ ФССП России по Самарской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемый получил от гражданина часть взятки в размере 100 тыс. руб. Ранее была оговорена сумма 250 тыс. руб., за которую сотрудник службы судебных приставов обещал поспособствовать в освобождении от уплаты исполнительного сбора в размере 882 тыс. руб.

В июне 2023 года была получена вторая часть вознаграждения в размере 150 тыс. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по нему осуществлялось сотрудниками УФСБ России по региону.

Евгений Чернов

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