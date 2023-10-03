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Нижегородка по поддельным документам оформила на мать два чужих участка земли

Сотрудница нижегородского МФЦ по поддельным документам оформила на свою мать два земельных участка в Богородском районе, сообщает пресс-служба областного ГУВД.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным полиции, женщина, используя свое служебное положение и обладая конфиденциальной информацией, подделала подписи собственников земли в договорах купли-продажи. По этим договорам покупателем выступила ее мать-пенсионерка. Владельцы земли не знали о совершении сделок и своего согласия на передачу прав собственности не давали.

Общий ущерб, полученный в результате действий двух женщин, оценивается более чем в 887,4 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело мошенничестве в крупном размере, потерпевшими в котором выступает жительница Богородского района и районная администрация.

Женщины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Репин

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