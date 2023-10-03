В Севастополе будут судить арендатора аквапарка, в котором утонул ребенок

В Гагаринский районный суд Севастополя направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении бывшего директора ООО «Гидропарк Ру», которое является арендатором аквапарка «Зурбаган». Его будут судить после ЧП с 6-летним ребенком, который утонул на территории организации, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

24 июля 2022 года 6-летний мальчик прошел на территорию плавательного бассейна для взрослых, прыгнул с бортика и утонул. У ребенка наступила клиническая смерть, его тело извлекли из воды другие посетители. Реанимировать мальчика удалась только благодаря бригаде «скорой», которая оперативно приехала на вызов.

Следствие считает виновным в случившемся 36-летнего экс-директора ООО «Гидропарк Ру», поскольку он не обеспечил безопасность посетителей. В момент происшествия спасателя-инструктора у бассейна не было. Также мальчику не смогли оказать первую медицинскую помощь, поскольку врач на рабочем месте фактически не находился.

Выяснилось, что парк работал без спасательного поста, необходимого количество спасателей-инструкторов, эксплуатационной и организационной документации. Кроме того, обязанности операторов горок и бассейнов выполняли двое несовершеннолетних без прохождения инструктажа о навыках оказания первой помощи, правилах поведения и пользования аттракционами.

На бывшего директора завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Теперь оно направлено в суд.

Татьяна Ручкина

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