Ученики 11 классов в Удмуртии занимаются по новым учебникам истории

В Удмуртии ученики 11-классов перешли на обучение истории по новым учебникам, рассказала журналистам министр образования и науки региона Светлана Болотникова. Десятиклассники продолжают заниматься по старым, одобренным учебникам. Новые материалы поступят для них в 2024 году

Напомним, в 2023 году в России был принят единый стандарт учебника истории для старших классов. Они включают в себя обновленные разделы, посвященные истории 1970–2020 годов.