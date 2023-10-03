Мэр Сочи поручил усилить контроль за территориями у торговых точек

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил усилить контроль за состоянием территорий, прилегающих к объектам торговли и услуг. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

По правилам благоустройства города, владельцы торговых точек отвечают за содержание не менее 10 метров территории вокруг своего объекта. Алексей Копайгородский поручил дополнительно разграничить территории на местах с высокой плотностью торговых объектов.

Для эффективности у каждой торговой точки будет детализированная карта закрепленной за ней площадки. Главам внутригородских районов мэр также поручил создать реестр торговых объектов, в отношении которых будут применяться дополнительные условия.

«Каждый собственник и арендатор должен четко понимать, за что он отвечает, выполнять все требования правил муниципалитета и рекомендации Роспотребнадзора»,— отметил господин Копайгородский.

Георгий Ефименко

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