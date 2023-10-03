Генпрокуратура проверит информацию о дефиците лекарств для онкобольных в Кургане

Заместитель Генерального прокурора России в Уральском федеральном округе Сергей Зайцев поручил проверить информацию о проблемах с льготным обеспечением лекарствами онкобольных жителей Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

Информация о перебоях с получением бесплатных лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями в Зауралье появилась в СМИ. Родственники больных сообщают, что из-за отсутствия препаратов приходится прерывать курсы лечения, приобрести дорогостоящие препарат самостоятельно многие пациенты не способны.

Замгенпрокурора РФ обратил внимание региональной прокуратуры на необходимость незамедлительного вмешательства в ситуацию и поручил вместе с органами власти проработать пути оперативного восстановления прав граждан. Ситуация остается под контролем Сергея Зайцева.

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