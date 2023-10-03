«Голдман Групп» приостановил работу на розничном рынке мясоконсервного производства

Холдинг «Голдман Групп» сообщил о завершении «на данный период» работы на розничном рынке мясоконсервного производства. В числе факторов, повлиявших на это решение., в компании назвали неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

«Всплеск спроса на консервы в связи с пандемией и затем СВО привел к переизбытку предложений», – отметили в «Голдман Групп». По данным холдинга, например, на площадке Wildberries за последние два года появилось около 900 новых селлеров мясной консервации, крупнейшие заводы страны значительно расширили ассортимент. Также в холдинге отметили расширение белорусских производителей.

Еще одним фактором стало развитие свиноводства для экспорта в Китай. По данным компании. на реализацию этого проекта было привлечено федеральное финансирование на 2,8 млрд руб. «Это направление вместе с производством молока и говядины в регионе является ключевым аграрным бизнесом холдинга на ближайшие годы», – заявили в «Голдман Групп».

В компании отметили, что с октября 2023 года холдинг продолжит глубокую переработку мяса только по крупным государственным контрактам.

Основные направления деятельности холдинга «Голдман групп» — оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, выращивание зерновых и масличных культур, животноводство, убойно-обвалочное производство, производство продуктов питания, оптовая и розничная торговля мясом и мясными продуктами, полуфабрикатами, колбасами и консервами.

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Оксана Павлова