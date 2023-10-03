В Таганроге две улицы названы в честь руководителей завода «Красный котельщик»

Городская дума приняла решение присвоить двум улицам в Таганроге наименования в честь бывших руководителей Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» Анатолия Паршина и Геннадия Левченко. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Анатолий Паршин и Геннадий Левченко являются Почетными гражданами Таганрога. Теперь их имена увековечены в названиях улиц на территории жилого комплекса "Андреевский"»,— отмечается в сообщении.

Улицы проходят в границах земельных участков на северо-востоке Таганрога на участке между Ростовским шоссе и землями РЖД.

Также отмечается, что в честь 100-летия со дня рождения Анатолия Паршина на фасаде многоквартирного дома по ул. Фрунзе,3, где он жил с 1980 по 2014 годы, будет установлена памятная доска. Вопрос о названии улиц и установке памятной доски предварительно обсуждались с жителями Таганрога и были поддержаны горожанами.

Анастасия Назарова