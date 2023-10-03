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Экспериментальную дорожную разметку нанесут на дорогах Казани

В Казани на трех дорогах нанесут экспериментальную дорожную разметку, которая будет дублировать дорожный знак 8.13 «Направление главной дороги». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Разметка будет нанесена на перекрестках улиц Привокзальной — Путейской, Комсомольской — Яруллина, Спартаковской — Халева. Это будет сделано для обеспечения безопасности дорожного движения.

В мэрии отметили, что за прошедшие сутки в Казани произошли 63 дорожные аварии. В результате семь человек получили травмы.

"Ъ-Казань"

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