В Салавате расследуют падение слесаря с шестиметровой высоты

Гострудинспекция в Башкирии расследует несчастный случай, в результате которого пострадал 60-летний слесарь по ремонту технологических установок обособленного подразделения «Салаватский» ООО «Нефтехимремстрой».

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, 29 сентября на территории ООО «Газпром Нефтехим Салават» пострадавший получил тяжелую сочетанную травму, упав с шестиметровой высоты.

В ходе расследования определят обстоятельства и причины произошедшего.

ООО «Нефтехимремстрой» зарегистрировано в Одинцово Московской области в декабре 2008 года. Строительная компания принадлежит ЗПИФК «Универсальные инвестиции». Выручка в 2022 году составила 17,8 млрд руб., чистая прибыль — 393,8 млн руб.

Майя Иванова

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