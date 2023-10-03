В Салавате расследуют падение слесаря с шестиметровой высоты
Гострудинспекция в Башкирии расследует несчастный случай, в результате которого пострадал 60-летний слесарь по ремонту технологических установок обособленного подразделения «Салаватский» ООО «Нефтехимремстрой».
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, 29 сентября на территории ООО «Газпром Нефтехим Салават» пострадавший получил тяжелую сочетанную травму, упав с шестиметровой высоты.
В ходе расследования определят обстоятельства и причины произошедшего.
ООО «Нефтехимремстрой» зарегистрировано в Одинцово Московской области в декабре 2008 года. Строительная компания принадлежит ЗПИФК «Универсальные инвестиции». Выручка в 2022 году составила 17,8 млрд руб., чистая прибыль — 393,8 млн руб.