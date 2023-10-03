Недалеко от ГКБ №13 Уфы могут построить жилые дома

Администрация Уфы приняла решение о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной Интернациональной улицей, земельными участками под гаражи, улицей Маяковского и улицей Победы общей площадью 4 га. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. На территории квартала находится хирургический корпус ГКБ №13, четыре аварийных двухэтажных дома, общежитие и гаражи. Дома и гаражи подлежат сносу.

Как следует из документа, в квартале предложено построить многоквартирные дома высотой 9-26 этажей, подземные гаражи и автостоянки и так далее. Предельный объем жилищного строительства — 41 тыс. кв. м.

Проект планировки территории должен быть разработан в течение полугода. Предельный срок реализации проекта — семь лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории.

В первый раз проект комплексного развития этой территории был утвержден в декабре 2022 года. В сентябре текущего года постановление было отменено.

Майя Иванова

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