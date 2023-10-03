«УГМК-Застройщик» построит медицинский центр в Кемерове за 3,6 млрд рублей

ООО «УГМК-Застройщик» планирует построить в Кемерове медицинский комплекс стоимостью 3,6 млрд руб. Проект предусмотрен соглашением, которое 3 октября в Екатеринбурге подписали гендиректор компании Евгений Мордовин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Площадь медцентра составит 12 тыс. кв м.

По словам Серея Цивилева, медкомплекс разместится рядом с Кемеровский государственным медицинским университетом, в медцентре будут находиться кафедры для обучения и практики студентов. В его составе предусмотрены взрослая и детская поликлиники, операционный блок, стационар на 30 мест, лаборатория, эндоскопия, лучевая диагностика и аптека, сообщает пресс-служба кузбасского правительства.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово