К принудительным работам приговорили краснодарца, ударившего 9-летнего ребенка

Прикубанский районный суд Краснодара признал виновным Бориса Козырева, ударившего ребенка на детской площадке. Его приговорили к принудительным работам, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В начале июня обвиняемый вместе со своими детьми был на детской площадке на улице Пономаренко. Мужчина увидел, что его сын упал, и предположил, что его толкнул другой ребенок, гулявший в это время на площадке, следует из материалов суда. Фигурант подбежал к мальчику и ударил ладонью по уху, от чего тот упал.

Мужчине вынесли приговор по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подсудимого приговорили к принудительным работам на два года и один месяц с удержанием в пользу государства 15% зарплаты. Также фигурант должен будет выплатить потерпевшим 50 тыс. руб. компенсации.

Вячеслав Рыжков

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