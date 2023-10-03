Капремонт всех запланированных школ в Удмуртии планируют завершить до конца года

В Удмуртии из 23 школ, где ведется капитальный ремонт, открыли семь объектов. В настоящее время также готовится к началу работы Чепецкая школа в Кезском районе, рассказала журналистам министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кроме того, завершаются работы в школе в поселке Кильмезь в Сюмсинском районе. Ее открытие планируется на конец октября.

Строительные работы в оставшихся объектах планируют завершить в ноябре-декабре. «Мы должны завершить все школы в этом году. Заявка на ремонт в 2024 году есть, она находится на рассмотрении в минпросвещения России»,— отметила госпожа Болотникова.