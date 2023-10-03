Экс-депутат из Сызрани требует 5 млн руб. морального вреда с подозреваемого в покушении на его убийство

Экс-депутат Сызранской городской думы Сергей Иванов требует с предпринимателя Вадима Пантюхина 5 млн руб. компенсации морального вреда в рамках уголовного дела, который рассматривается в Промышленном районном суде Самары. Об этом «Ъ» сообщил бывший депутат.

Вадим Пантюхин стал фигурантом уголовного дела об организации покушения на совершение убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в июле прошлого года. Жертвой преступления должен был стать Сергей Иванов. Однако предполагаемый киллер сотрудничал с ФСБ. И в рамках оперативно-разыскных мероприятий регионального УФСБ, сообщил заказчику о якобы совершенном преступлении. После этого подозреваемого задержали и заключили под стражу на два месяца.

Сергей Иванов аргументировал на суде свои требования тем, что скандал, связанный с планируемым убийством, «заставил понервничать его пожилых родителей и других родственников», а из-за «негатива» в социальных сетях ему пришлось отказаться от работы депутата. Он не избирался в городскую думу Сызрани восьмого созыва.

Подробнее в материале «Ъ-Волга» – «Вручили некролог к моим похоронам».

Ани Айвазян