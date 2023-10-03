В Ленинском районе Челябинска новый трамвай сошел с рельсов

В Челябинске новый трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Дзержинского, между остановками «Эстонская» и «Лизы Чайкиной», сообщая в telegram-канале ООО «ЧелябГЭТ».

По данным сообщества «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте», в результате схода у нового низкопольного трамвая разбилось стекло.

Инциденты со сходом вагонов с рельсов происходят регулярно. С 2021 года в Челябинске реализуют программу капитального ремонта трамвайных путей.