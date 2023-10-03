«Джуд Беллингем забивает чуть ли не в каждой игре»

Во вторник на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе «Наполи» встретится с мадридским «Реалом». В первых матчах Лиги чемпионов команды одержали победы, так что их очное противостояние может сделать один из клубов лидером группы C. Букмекеры не видят в этой паре фаворита, хотя многие эксперты склоняются к победе «Реала». Каковы шансы команд в центральной игре тура? И на какие еще встречи стоит обратить внимание? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Виктором Гусевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Не просто так линия в «Лиге Ставок» медленно, но верно меняется в сторону победы «Мадрида» на выезде. Еще буквально вчера в коэффициентах был абсолютный паритет, сегодня цифры иные. Чуть-чуть, но все-таки коэффициент на победу «Реала» стал ниже 2,6. Победу «Наполи» можно взять за 2,7. Если отбросить эмоции прошлого сезона, сейчас с новым тренером нынешний «Наполи» может тягаться с «Реалом»?

— Я смотрю на результаты последних матчей в чемпионате, и мне кажется, что «Наполи» выходит постепенно на уровень себя самого образца предыдущего сезона. И поэтому на вопрос, кто возьмет верх в этом матче, я отвечу: никто. Я поставил бы на ничью в этой игре, тем более что на нее обычно хороший коэффициент. Я сейчас не проверял сколько, но вот мне кажется, что будет именно так. Одно дело, если бы игра проходила в Мадриде на поле «Реала» и это можно было положить на чашу весов, плюс колоссальный опыт «Реала». Но здесь мы на одну чашу тех же самых весов кладем свое поле «Наполи», стадион Марадоны, поддержку сумасшедшую болельщиков, свежесть команды, а на другую чашу тот самый опыт «Реала» и мастерство. И мне кажется, весы могут уравновеситься.

— На ничью можно поставить с коэффициентом 3,7. А на самый распространенный счет, 1:1 — с коэффициентом почти 6,5, и те, кто рискнет, могут взять такой куш. Хотя самая распространенная ставка в этом матче — «обе забьют» за скромные 1,58. Будет ли матч результативным? Мне кажется, что «обе забьют» — это вообще верняк.

— Верняк, конечно, потому что выйдет снова Виктор Осимхен, с Хвичей Кварацхелией они точно что-то соорудят. А в том, что «Реал» ответит, пусть даже на выезде, я уверен. «Реал» выиграл два последних матча у «Наполи», правда, это было в 2017 году, тоже в «Лиге чемпионов». Но, кстати, «Реал» оба раза победил 3:1, то есть обе команды действительно забили.

— В «Лиге Ставок» есть классные спецпари. Коэффициент на то, что забьют Осимхен и Винисуис Жуниор, составляет 7. На то, что забьют Кварацхелия и Джуд Беллингем, — 13. Ждем вообще голов Кварацхелии? У кого больше шансов забить в этом матче? Беллингем, например, хорош и забивает чуть ли не в каждой игре.

— Беллингем еще новичок у «Реала», но уже шесть мячей забил с начала сезона и все решил в игре с «Унионом», когда последний едва не сохранил ничью. Появился Беллингем и на 94-й минуте все-таки забил. Поэтому я на него ставлю. На Кварацхелию скорее как на ассистента я поставлю, как в последнем матче, когда они в гостях у «Лечче» выиграли 4:0. Стоило Осимхену появиться на поле, как тут же Кварацхелия ему ассистировал и потом ушел. Поэтому ставлю на Беллингема и, если есть такая ставка, на то, что сработает дуэт Кварацхелии и Осимхена, даже голевую передачу Кварацхелии поставлю.

— Гол Кварацхелии идет с коэффициентом 3,75, а гол Осимхена — 2,37. Коэффициенты приличные, в целом можно брать. И я бы все-таки взял победу «Реала» за 2,6 в этом матче.

— Это хороший коэффициент, потому что победа «Реала» — относительно верный прогноз. Мы сейчас изощряемся, хотим как-то вытащить «Наполи» за уши, поскольку очень любим его, но понятно, что, конечно, фаворит «Реал», если уж серьезно говорить.

— Перейдем от центрального матча к другим встречам тура. Тут и «Интер»—«Бенфика», и ожидаемые победы «Арсенала» над «Лансом», а «Баварии» над «Копенгагеном». Но мне хочется заострить внимание на игре «Манчестер Юнайтед»—«Галатасарай». На бумаге явный фаворит «Манчестер Юнайтед», коэффициенты в «Лиге Ставок» об этом говорят открыто. Победу клуба можно взять за 1,48, а успех «Галатасарая» идет за 6,4. Но именно в этой встрече, как мне кажется, может произойти, скажем так, прогнозируемая сенсация. «Юнайтед» начал сезон откровенно плохо, впервые в истории проиграл четыре из семи стартовых матчей, а «Галатасарай», который обладает классным подбором игроков, идет без поражений.

— Я бы все-таки поставил на «Манчестер Юнайтед». Да, многие факторы за «Галатасарай»: травм практически нет и не будет, турецкий клуб идет почти 20 матчей без поражений. «Манчестер Юнайтед» — это сплошные травмы. Но все равно давайте смотреть на то, как команды играют уже в Лиге чемпионов. «Галатасарай» играет дома, где сумасшедшая стамбульская арена, он там никому не проигрывает, в то время как «Манчестер Юнайтед» едет к абсолютному фавориту группы, к «Баварии», и играет с ней, проигрывает, да, но бьется в Мюнхене, и 3:4 — это достойное поражение. Я вообще считаю, что из этой группы выйдут «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Поэтому и в этом матче с «Галатасараем» на поле «Манчестера» ставлю на «Юнайтед».

— Посмотрим, может быть, «Галатасарай» все-таки преподнесет сюрприз. Но есть еще один аутсайдер, который на равных бился с мадридским «Реалом», я говорю сейчас про «Унион» (Берлин). Он играет с «Брагой» дома. И здесь коэффициент 1,97 на победу новичка, на победу дебютанта в этой Лиге чемпионов. Первый домашний матч этой команды. Можно брать?

— Есть шанс, мне кажется, они ведь практически выстояли в Мадриде, пропустили на 94-й минуте, а так была бы ничья. «Унион» мне симпатичен, я очень давно слежу за этой командой и почему-то верю, что они могут. Если можно назвать сенсацией победу в группе C «Униона» дома над «Брагой», то, я думаю, немецкий клуб вполне способен ее добиться. Кроме того, Лига чемпионов — это для всех особый турнир, но такая команда, как «Унион», все силы на нее бросит.

— В матче «Интер»—«Бенфика» первый клуб явный фаворит. Смотришь на коэффициенты и сразу, что называется, все понятно. Но так ли все однозначно?

— «Бенфика» — раненный зверь. Она дома проиграла «Зальцбургу», идет всего лишь третьей в португальском чемпионате, это очень низко для «орлов». Поэтому мне кажется, что они напрягутся и могут дать бой «Интеру», хотя у него восемь побед дома в девяти последних матчах, тут сложно что-то сделать. Здесь я бы поставил на какое-то подобие сенсации, не знаю, в чем это будет выражаться в плане игры «Бенфики», но она проблему может создать для «Интера».