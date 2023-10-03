Временные ресурсные семьи намерены создать в Нижегородской области в 2024 году

Систему временных ресурсных семей планируется создать в Нижегородской области в 2024 году, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Дети из семей в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении будут попадать к приемным родителям, прошедшим обучение, на срок до полугода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

По мнению создателей проекта, ресурсные семьи станут альтернативой существующей системе, когда в случае временного изъятия из семьи детей отправляют в приют. Пока ребенок находится во временной семье, с его родителями будут работать специалисты.

Новый механизм позволит снизить уровень травматизации детей и сохранить их привычный уклад жизни, считают создатели проекта. Сейчас эксперты разрабатывают меры поддержки временных семей и модули для школы приемных родителей.

Елена Ковалева