Россияне рассказали, сколько потратят на подарки ко Дню учителя

В преддверии Дня учителя «АльфаСтрахование» провела опрос и выяснила, сколько родители планируют потратить на подарки для педагогов и что планируют дарить. Средняя сумма трат составляет 3 тыс. руб.

Фото: ru.freepik.com

Большинство опрошенных — 57% — планируют поздравлять учителей коллективно от класса. 13%, помимо общего подарка, отдельным учителям собираются дарить подарки лично от себя. Не поздравляют учителей 20% респондентов. Большинство — из-за внутренних правил школы.

Основная масса участников исследования планируют дарить учителям сертификаты в косметические магазины. Так ответили 39% тех, кто поздравлять педагогов планирует. Потратить на это намерены от 3 до 5 тыс. руб. 10% подарят сертификаты в косметические магазины на 10 тыс. руб.

12% дарят сертификаты на билеты в театр и кино. 7% — на покупку книг. Сумма баланса при этом сохраняется — в среднем 3 тыс. руб. 3% приобретают программы посещения музеев — их стоимость, по данным опрошенных, начинается от 2 тыс. руб.

Еще 4% хотят подарить учителю набор посуды или мелкую бытовую технику. Только 3% подарят букеты цветов без подарка. 2% — организуют для учителей чаепитие. На подобные мероприятия закладывают 2–3 тыс. руб.

На подарки директору планируют скидываться 11% опрошенных. При этом 80% — это родители выпускников. На подарок они закладывают от 15 тыс. руб.

Те родители, кто дарят подарки лично, на каждого учителя, которого планируют поздравить, заложили 2 тыс. руб. в среднем. 55% опрошенных, кто поздравляет педагогов лично, дарят подарки четырем-пяти педагогам, включая репетиторов.

В опросе приняли участие 1134 человека.

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