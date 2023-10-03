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Коммерсантъ FM
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WSJ: у китайской ByteDance, владеющей TikTok, снижается рост выручки

The Wall Street Journal (WSJ) ознакомилась с финансовыми показателями частной китайской компании ByteDance, которой принадлежит сервис коротких видео TikTok. По данным издания, в первом квартале ее операционная прибыль составила почти $6 млрд, что примерно вдвое больше, чем за тот же период 2022 года. Сообщается, что это произошло благодаря сокращению издержек в компании, которая традиционно не раскрывает своих финансовых показателей.

Еще в 2021 году компания получила операционный убыток в размере $7 млрд. Общая выручка ByteDance по итогам 2022 года равнялась $85,2 млрд, что на 38% больше, чем за предыдущий год. Однако такой рост оказался более чем вдвое ниже роста выручки в 2021 году, когда он составил около 80%. Что касается операционной прибыли, то по итогам 2022 года она у ByteDance составила более $20 млрд.

WSJ также сообщает о документе, который компания недавно разослала своим бывшим и нынешним сотрудникам, предложив им выкупить акции по цене $160 за штуку. ByteDance указала, что в настоящее время в обращении находится около 1,4 млрд ее акций, таким образом, ее оценочная рыночная капитализация составляет $223,5 млрд. Это на 26% меньше, чем капитализация компании годом ранее.

Евгений Хвостик

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