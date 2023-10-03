СМИ: мэром Чайковского может стать газовик

Мэром города Чайковского может стать заместитель главного инженера филиала «Газпром газораспределение Пермь» Денис Литаврин, сообщает Ura.Ru. По данным портала, он является основным претендентом на пост главы Чайковского. Издание отмечает, что господин Литаврин работал начальником управления ЖКХ и транспорта в Чайковском с апреля 2021 года по март 2022-го, после чего перешел в «Газпром».

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Источник «Ъ-Прикамье, близкий к краевым властям, сообщил, что газовик является одним из кандидатов на пост.

Напомним, конкурс по выборам главы Чайковского пройдет 20 ноября. Прием документов от кандидатов будет осуществляться с 9 октября по 8 ноября. Действующий глава Чайковского Юрий Востриков работает на муниципальной службе с 2005 года.