Алтайские власти просят увеличить поставки пропано-бутановой смеси аграриям

В правительстве Алтайского края рассказали о поступающей информации о нехватке пропано-бутановой смеси, которая служит топливом для зерносушильных установок.

Потребление аграриями края пропано-бутановой смеси в год составляет около 6,5 тысяч тонн. В настоящее время требуется сушка около 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и 700 тыс. тонн масличных культур. В регионе убрано около 60% урожая, По предварительному расчету для этого требуется поставить в хозяйства края порядка 2 тыс. тонн газа, отметил губернатор Виктор Томенко.

«Поручил министерству сельского хозяйства края детально разобраться в ситуации с поставками природного газа для сушки зерна нового урожая. В сентябре из-за частых осадков на наших сельхозпредприятиях повысился расход», – сообщил он.

Власти региона направили в федеральные органы письмо с просьбой обеспечить увеличение поставок пропано-бутановой смеси для аграриев края.

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Оксана Павлова