В Татарстане проводят проверку по факту постановочного видео с избиением школьников

МВД по Татарстану проводится проверка по факту публикации постановочного ролика с избиением школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Дрожжановском районе в спортзале местной школы, где, судя по кадрам, старшеклассники избивали младшеклассников. Однако, как показала проверка, трое школьников заранее обговорили снять постановочную видеозапись для размещения в сети.

Полицейские допросили детей, после чего несовершеннолетние были направлены на медосмотр, который не выявил у тех травм и повреждений. Сейчас полиция проводит дополнительные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

"Ъ-Казань"