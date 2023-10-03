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В Татарстане проводят проверку по факту постановочного видео с избиением школьников

МВД по Татарстану проводится проверка по факту публикации постановочного ролика с избиением школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Дрожжановском районе в спортзале местной школы, где, судя по кадрам, старшеклассники избивали младшеклассников. Однако, как показала проверка, трое школьников заранее обговорили снять постановочную видеозапись для размещения в сети.

Полицейские допросили детей, после чего несовершеннолетние были направлены на медосмотр, который не выявил у тех травм и повреждений. Сейчас полиция проводит дополнительные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

"Ъ-Казань"

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