Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о сиденье, созданном специально для любителей гоночных симуляторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Logitech Фото: Logitech

Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Бренд игровых аксессуаров Logitech G совместно с производителем оборудования для симуляторов гонок и полетов Playseat разработали и запустили в продажу автомобильное кресло.

Модель с длинным, я бы даже сказал повествовательным, названием Playseat Challenge X — Logitech G Edition создана для гоночного руля и педалей из соответствующей серии геймерских устройств.

Производители новинки обещают исключительный комфорт, универсальность, долговечность и производительность. Как последнее обеспечивается креслом, никто не объясняет.

Но совместные изыскания инженеров были сфокусированы на достижении большего удобства, функциональности и в целом комфорта для гонок в сравнении с традиционными игровыми креслами, которыми пользуются при играх в автогонки на настольных компьютерах.

В основе Playseat Challenge X — Logitech G Edition легкая складная рама из углеродистой стали и полностью настраиваемое сиденье с усовершенствованной регулировкой X-Adapt.

Также для кресла разработали специальный дышащий материал Playseat ActiFit. Он, по заверениям разработчиков, хорошо повторяет форму тела, дает достаточную жесткость, поддержку и терморегуляцию, обеспечивая гонщикам комфорт и прохладу.

Кроме того, он отлично передает обратную связь по усилиям с функцией Trueforce. И еще одной особенностью новинки стала интегрированная пластина для крепежа педального узла с изменяемым углом наклона.

При весе всего 11,6 кг сиденье готово принять геймера ростом от 120 до 220 см и весом от 20 кг до 163 кг. И это без учета самого игрового оборудования.

При этом Playseat Challenge X — Logitech G Edition легко складывается для хранения и требует немного места. Руль и педальный узел при этом можно не снимать. Прочность разработки косвенно подтверждает двухлетняя гарантия.

Новинка доступна в единственном цвете «серый металлик» и продается в зависимости от рынка за $299 или €299.