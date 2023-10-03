В Самаре завтра пройдет проверка системы оповещения населения

В Самаре 4 октября проведут плановую комплексную проверку готовности муниципальной системы оповещения города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В период с 10:40 до 10:45 в городском округе Самара будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан»,– говорится в сообщении.

По сигналу электросирен нужно включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приемники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке, уточнили в мэрии.

Ани Айвазян