В частных домах Краснодара упадет давление в системе водоснабжения

В Восточной, Центральной и Западной частях Краснодара снизят давление на сетях водоснабжения. Работы проведут в ночь с 4 на 5 октября, сообщили в МЦУ города.

Снижение давления нужно для подключения новых абонентов. Специалисты «Росводоканал Краснодар» займутся врезкой нового трубопровода в действующую магистраль.

Снижение давление затронет частный сектор. Работы будут вестись 5 октября с 1:00 до 5:00.

Вячеслав Рыжков

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