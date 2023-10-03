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Скульптуру Сталина установили в штаб-квартире колледжа «Алабуга Политех»

Скульптуру вождя СССР Иосифа Сталина установили в штаб-квартире татарстанского колледжа «Алабуга Политех». Об этом сообщает «Бизнес Online».

Фото: Бизнес Online

Фото: Бизнес Online

Скульптуру Иосифа Сталина установили в штаб-квартире колледжа наравне со скульптурой одного из основателей США Александра Гамильтона, создателя вакцины от оспы Эдварда Дженнера, императора Рима Траяна, фараона Аменемхета III, экс-премьер-министра Сингапура Ли Куана Ю и китайского политического деятеля Дэна Сяопина

"Ъ-Казань"

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