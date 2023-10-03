В Ярославле мужчину лишат свободы за нападение на уличного музыканта

В Ярославле суд признал виновным 24-летнего жителя Ивановской области за кражу и нападение на уличного музыканта. Мужчина получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Суд установил, что в мае этого года молодой человек заметил палатку на Тверицкой набережной. В палатке жил уличный музыкант. Осужденный разбудил музыканта и попросил сыграть на гитаре, а потом, угрожая ножом, потребовал отдать ему акустическую колонку и личные вещи. Потом молодой человек пошел гулять по Заволжскому району, где проник в две машины и похитил оттуда инструменты. Мужчина был сразу задержан.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Ранее молодой человек уже был судим. Теперь он получил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Алла Чижова