За неделю рост выявленных случаев коронавируса в Прикамье составил менее 3%

За неделю (c 26 сентября по 2 октября) в Пермском крае выявлено 467 случаев заражения COVID-19 против 453 случаев неделей ранее, свидетельствуют данные оперштаба. Прирост составил менее 3%.

За неделю в больницу было госпитализировано 82 человека (60 — неделей ранее). Число умерших составило 4, тогда как неделей ранее от коронавируса скончался один человек. Число выздоровевших за неделю — 470 человек (356 — неделей ранее).

В регионе в настоящее время развернуто 70 «коронавирусных» коек.