В Сириусе бизнесмены и политики обсудят повышение производительности труда

16–17 октября на федеральной территории Сириус пройдет I Всероссийский форум лучших экономических практик для роста производительности и развития бизнеса «Сделай больше!». Участие в мероприятии примут ведущие управленцы, предприниматели и эксперты из разных регионов России. Организатором форума выступает «Опора России».

Как отмечают организаторы форума, он призван способствовать выработке решений приоритетных задач и поручений президента России. В частности, речь идет о повышении производительности труда и увеличении роста выпуска продукции российских предприятий для обеспечения суверенитета в условиях дефицита кадров. Кроме того, на форуме обсудят участие АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» во внедрении технологий искусственного интеллекта и современных систем управления в отраслях экономики, построения в России «экономики предложения».

В числе приглашенных спикеров: вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр экономического развития РФ Максим Решетников, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, руководители «Опоры России», региональных министерств, представители Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, госкорпораций Ростех и Россети, а также флагманов в области искусственного интеллекта. Опытом поделятся предприниматели, у которых получилось добиться высоких хороших результатов в повышении производительности, налаживании государственно-частного партнерства, внедрения цифровых технологий.

«Пленарное заседание будет посвящено специфике российской экономики и отечественного бизнеса. Одной из ведущих тем станет оценка текущей ситуации в стране в свете нацпроекта "Производительность труда". По итогам форума будет организован круглый стол, где подвергнутся разбору кейсы, предложенные участниками»,— рассказали в «Опоре России».

Василий Хитрых